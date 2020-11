“De zege tegen Japan op het WK was de mooiste”

Bondscoach Roberto Martinez keek op de persbabbel aanvankelijk vooral uit naar de resultaten van de coronatesten die vrijdag van de Rode Duivels werden afgenomen. Opluchting tot en met, wanneer niemand positief bleek. Alleen Doku, Boyata en Dendoncker zijn twijfelachtig. Eden Hazard testte in Madrid dan weer wel opnieuw positief op corona. Na de Covid-beslommeringen kon de focus dan eindelijk naar zijn 50ste interland als Belgisch bondscoach. Maar eerst even terugblikken op de 49 vorige interlands.

“Dit is een mooie cirkel”, aldus Martinez. “Begonnen tegen Spanje, het land waar ik ben geboren. En nu tegen Engeland, het land waar ik trainer ben geworden. Ik moet zeggen dat ik afgelopen jaar veel werkgenot heb gekend. We zijn nu al bijna twee jaar nummer één op de wereldranking. Ik wil alle spelers en mijn stafleden bedanken voor wat ze die jaren hebben gedaan om het maximum uit de Rode Duivels te halen. Het was mooi.”

Maar wat was het mooiste?

“Nu moet ik toch even nadenken... Neem maar de wedstrijd op het WK tegen Japan. 2-0 achter en dan in 90 minuten dat nog rechtzetten. De laatste keer dat dit een team was gelukt, was in 1966. Dan had je ook nog het feit dat de twee supersubs voor de ommekeer zorgden. Dat geeft je als coach toch veel voldoening.”

Dat moet een overwinning tegen Engeland waar je zo lang verbleef toch ook geven?

“Jazeker. Ik kijk terug naar de wedstrijd van vorige maand toen we in de eerste helft heel goed speelden. Na de rust hadden we de controle niet meer en dat stelde me teleur. Nu moeten we die controle uitbreiden van 45 naar 90 minuten. Dat is het doel.”

Kevin De Bruyne zegt dat die eindronde voor de Nations League nog ver weg is, pas volgend jaar in oktober. Hoe kijkt u daartegenaan?

“Ik begrijp Kevin wel natuurlijk. Daarom hebben we het nu ook niet over het winnen van de Nations League, maar vooral over het gegeven dat we eerste moeten worden in de groep zodat we wel degelijk naar die eindronde gaan.”

Bijna exact twee jaar geleden liep het in hetzelfde stadium mis tegen Zwitserland met die 5-2 nederlaag. Kan dat als motivatie gelden?

“Neen, die wedstrijd heeft ons wel veel bijgebracht. Zonder die nederlaag hadden we nooit onze tien matchen in de daaropvolgende EK-kwalificatie gewonnen. Daar ging het om.”

Bij de Engelsen speelt Harry Kane zijn 50ste interland. Is hij de man om in de gaten te houden?

“Natuurlijk. Maar er zijn er wel meer. Kane is een heel goeie aanvoerder en dat hij nu al aan 50 interlands gespeeld zal hebben, zegt veel over zijn engagement.”