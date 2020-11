Dilemma in Noorwegen: lokale gezondheidsdiensten willen nationale ploeg in quarantaine (en dat kan gevolgen hebben voor Antwerp)

De Noorse nationale ploeg zit één dag voor de Nations League-wedstrijd van zondag in Roemenië met een groot probleem. Rechtsachter Omar Elabdellaoui testte vrijdag immers positief op COVID-19. De Noorse gezondheidsautoriteiten eisen daarom, in navolging van de gezondheidsprotocollen, dat het hele team tien dagen in quarantaine gaat.