Studie toont aan dat ziekenhuispersoneel en familie meer risico lopen op hospitalisatie na besmetting

Het risico dat ziekenhuispersoneel dat in contact komt met patiënten na een besmetting met COVID-19 uiteindelijk zelf in het ziekenhuis belandt, is driemaal groter dan normaal. Voor de gezinsleden van die gezondheidswerkers is het risico op hospitalisatie twee keer zo groot. Dat blijkt althans uit een onderzoek, melden de vakbladen De Specialist en Le Spécialiste zaterdag.

Het gaat om een studie die eind oktober verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal. De vorsers bestudeerden meer dan 160.000 gezondheidswerkers uit Schotland en hun 250.000 gezinsleden. Zorgverstrekkers die in ziekenhuizen werken en rechtstreeks contact hebben met patiënten, worden drie keer zo vaak in het ziekenhuis opgenomen voor COVID-19. Medewerkers op diensten als intensieve zorg lopen daarbij het grootste risico.

Absoluut risico

Het absolute risico op ziekenhuisopname blijft relatief laag. Volgens de onderzoekers bedraagt dat 0,2 procent bij personeel dat in contact komt met patiënten tegenover 0,06 procent bij de algemene populatie. Er is wel sprake van een correlatie met leeftijd.

Een op de acht opgenomen Schotse gezondheidswerkers werd op intensive care opgenomen en zes overleden. Bij de gezinsleden werd een op de vijf opgenomen op de intensive care en overleden er achttien.