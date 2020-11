Donald Trump groet aanhangers tijdens betoging in Washington

Het bezoek dat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd aan een betoging van zijn aanhangers zaterdag in Washington, heeft zich beperkt tot een ritje in een voertuig. Vanuit zijn gepantserde limo zwaaide de president naar zijn achterban.

Op video’s op het internet is te zien hoe de escorte met de president langs de demonstranten op een plein in de buurt van het Witte Huis rijdt en hoe de aanhangers naar de weg rennen om Trump te zien.

Zaterdag staan diverse demonstraties van aanhangers van Trump op het programma. Zij zijn het, net als de president, niet eens met de uitslag van de verkiezingen waarin Democraat Joe Biden als winnaar uit de bus kwam. Trump had eerder gezegd dat hij zou proberen langs te gaan bij zijn aanhangers.

Alvast in Washington waren enkele duizenden mensen op de been, hoeveel precies is nog niet duidelijk. Ze schreeuwden onder meer ‘Four more years’ en ‘All lives matter’, het rechtse antwoord op de Black Lives Matter beweging.

Er wordt met argusogen gekeken naar de betogingen in Washington D.C., waar onder anderen de Proud Boys, een ‘knokploeg’ van extreem rechts alvast present tekende. De vrees bestaat dat onder meer onder hun impuls een en ander uit de hand kan lopen.

Foto: EPA-EFE

