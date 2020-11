Wordt Wayne Rooney opvolger van ontslagen Cocu bij Derby County?

De Nederlander Phillip Cocu is niet langer de trainer bij Derby County. Na de slechte resultaten van het seizoensbegin - Derby staat allerlaatste in de Engelse tweede klasse - is de samenwerking tussen trainer en club na onderling overleg ontbonden. Manchester United-icoon Wayne Rooney wordt genoemd als mogelijke opvolger van Cocu.

Cocu kwam in 2019 bij de club. Hij volgde er Frank Lampard op, die naar grote liefde Chelsea vertrokken was. In zijn eerste seizoen over het kanaal parkeerde Cocu de club op de tiende plaats. Dit seizoen loopt het echter langs geen kanten bij The Rams. Na elf speeldagen staat het troosteloos laatste met slechts zes punten. Daarom besloot de club een einde te maken aan de samenwerking. Al wil het de Nederlandse coach wel nog bedanken voor “de manier waarop hij zich hier inzette in deze extreem uitdagende omstandigheden. Ook Cocu’s assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers trekken de deur bij Derby achter zich dicht.

Foto: Action Images via Reuters

Rooney opvolger?

Hier en daar wordt Wayne Rooney al genoemd als mogelijke opvolger van Cocu. De 35-jarige Rooney speelt sinds begin dit jaar voor Derby en was er ook al assistent-trainer.

Ondertussen staat Derby County ook op het punt om overgenomen te worden door Sjeik Khaled bin Zayed Al Nehayan, een lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi.