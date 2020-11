Guy Dardenne, de vader van Sabine Dardenne is dood teruggevonden in zijn woning. Dat melden de kranten van Sudpresse.

Het lichaam van de man werd zaterdag teruggevonden in zijn woning in de buurt van Chimay. Hoe de man is gestorven, is niet bekend. Het parket weigert voorlopig elke commentaar. Mogelijk zou de vader van Dardenne - die ontvoerd en 80 dagen vastgehouden werd door Marc Dutroux, maar kon ontsnappen - al enkele weken geleden overleden zijn. Zondag wordt een lijkschouwing uitgevoerd.