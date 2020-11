Twee doden en één zwaargewonde bij aanval op straat in Franse stadje Cholet

Zaterdagmiddag zijn twee mensen omgekomen bij een aanval midden op straat in de Franse stad Cholet, vlak bij Nantes. Dat melden verscheidene Franse media. Een derde persoon is in kritieke toestand.

Bij de aanval, waarbij de dader “een bot of scherp voorwerp” gebruikt zou hebben, zijn twee mensen omgekomen. Eén van hen zou een tachtiger zijn, het is niet duidelijk of het andere slachtoffer de partner is van die persoon.

Volgens het parket is één verdachte opgepakt, al is het te vroeg om die man al dader van de feiten voor te stellen, zegt Eric Bouillard van het parket van Angers. Op dit moment gaan de speurders niet uit van een terroristisch motief.