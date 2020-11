RWDM haalt in paar minuten zege binnen tegen Lierse Kempenzonen

RWDM heeft in een duel tussen twee rechtstreekse concurrenten de maat genomen van Lierse Kempenzonen. Het won met 2-0 na goals van Leonardo Rocha en Abdoul Karim Danté.

De eerste helft leverde geen goals op, maar aan actie ontbrak het alvast niet. Bij een vrije trap van Lierse-middenvelder Jo Gillis kopte Scott Bitsindou de bal in gevaarlijk gebied, maar Jef Van Der Veken en Sava Petrov liepen elkaar in de weg. Petrov maakte zijn ongelukkige actie bijna goed door de bal voorbij twee RWDM-verdedigers tot bij Gillis te brengen, maar zijn trap in één tijd werd door doelman Anthony Sadin tegengehouden. Diens collega aan de overkant, Bernd Brughmans, stond dan weer paraat bij de goedgemikte uithaal van Leonardo Rocha, die knap diepgestuurd was na een hakje van Nicolas Rommens.

RWDM kreeg iets voorbij het halfuur de kans om via de strafschopstip op voorsprong te komen nadat Brughmans de aanstormende Nangis onderuit haalde, maar de doelman maakte zijn fout goed door de penalty van Rommens te stoppen. Tot overmaat van ramp kreeg diezelfde Rommens een minuut voor rust een rode kaart onder de neus geduwd nadat hij op de enkel van Ayyoub Allach ging staan.

RWDM-trainer Laurent Demol greep na de rode kaart van middenvelder Rommens in: bij de rust bleef aanvaller Kévin Nzuzi binnen voor middenvelder Mehdi Terki. Die keuze loonde meteen, want vijf minuten na rust leverde de Fransman de assist voor Leonardo Rocha, die met zijn rug naar doel stond doch prima draaide en schoot met links: 1-0. Drie minuten later nam diezelfde Rocha de rol van assistgever aan, waarna Abdoul Karim Danté van buiten de zestien de 2-0 binnenvlamde. Lierse Kempenzonen ging daarna nog op zoek naar de 2-1, maar RWDM verdedigde zijn voorsprong daarna met hand en tand.

