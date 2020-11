“De eindronde is nog ver weg, ik weet zelfs niet wanneer die gespeeld wordt”

Kevin De Bruyne heeft het moeilijk om al veel over de Nations League te vertellen. De 29-jarige middenvelder vindt het allemaal nog wat veraf.

Daar is natuurlijk iets van. In maart begint de kwalificatie voor het WK 2022, in juni begint het EK dat eigenlijk vorig jaar moest worden gespeeld. Intussen speelt De Bruyne met Manchester City ook nog voor de titel, de twee bekers in Engeland en de Champions League. Om je dan te concentreren op een eindronde die pas van 6 tot en met 10 oktober wordt gespeeld, is niet logisch.

“Ik kan dus niet veel over die eindronde zeggen, want ik weet niet eens wanneer die wordt gespeeld”, aldus De Bruyne. “Voordien valt er ook nog heel wat te winnen. Zeker nog 50 matchen met Manchester City en ook nog prijzen proberen te pakken. We concentreren ons dus vooral op die eerste plaats. Als we vier op zes of zes op zes pakken, gaan we naar die eindronde. Laat dat maar het doel zijn.”

Vorige maand tegen Engeland ging het nog mis. De Rode Duivels verloren toen met 2-1 en hebben dus nog wat recht te zetten. “Het gaat voor mij niet om revanche. We willen gewoon goed spelen en de drie punten pakken. Engeland heeft in deze Nations League nog maar drie keer gescoord, maar het is niet makkelijk om tegen Denemarken en IJsland te spelen. We weten dat wanneer we vier op zes halen, we groepswinnaar worden. We moeten nu ook niet doen alsof Engeland niet sterk is. Het is een goede ploeg. Toch was de match evenwichtig en waren wij beter in de eerste helft. We moeten naar die helft kijken en daarop verder bouwen.”

Foto: BELGA

Blessure voor wedstrijd

De Bruyne viel in die wedstrijd wel met een spierblessure uit. Hij bleek zelfs vooraf al last te hebben. “Ja, ik was met een blessure aan die match begonnen. Op de scan die vooraf werd genomen, was niet veel te zien omdat de training nog niet lang genoeg was afgelopen. Twee dagen na de match tegen Engeland bleek het een opeenstapeling van kleine blessuurtjes. Ach, ik ben even aan de kant gebleven en nu speel ik weer alles. Ik geef niemand de schuld. Het was mijn beslissing om te spelen. Zo gaat dat in voetbal.”

Intussen deed De Bruyne iets wat we van hem niet gewoon zijn: hij miste voor Manchester City tegen Liverpool een strafschop. “Zoiets kan gebeuren. Dat heeft maar een paar minuten in mijn hoofd gezeten. Die strafschop was niet goed getrapt want hij ging naast. Tegelijkertijd weet ik dat hij vijf centimeter meer naar rechts wel binnen was geweest. Dat knaagt niet aan mij hoor.”



Ook in Leuven zal er zondag geen publiek in het stadion zitten. Maar terwijl De Bruyne gewoon is in grote stadions zonder toeschouwers te spelen, is het nu een klein stadion zonder volk. “Tja, ik zou er graag een antwoord op geven maar ik heb nog niet in zo’n klein stadion zonder publiek gespeeld. In Engeland zijn de stadions altijd met een capaciteit van minstens 25.000 toeschouwers. Vraag het me na de wedstrijd nog een keer. Dan kan ik daar beter op antwoorden.”