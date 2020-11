Miguel Van Damme (27), de doelman van Cercle Brugge die vecht tegen leukemie, maakte bekend dat hij vader wordt. Het heuglijke nieuws kreeg hij afgelopen zomer te horen, twee dagen voor de dokters hem vertelden dat hij uitbehandeld was. “Dat is van de hemel naar de hel”, zegt hij.

Cercle-doelman Miguel Van Damme leek afgelopen zomer eindelijk de wind in de zeilen te hebben. Na vier jaar onafgebroken tegen leukemie te vechten, was hij in augustus volop aan zijn revalidatie bezig ...