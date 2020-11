Vier vrouwen over zwangerschap in lockdown: “Ik stond te trillen op mijn benen. Ook mijn vriend viel compleet uit de lucht”

Op natuurlijke wijze zwanger worden, was voor Martine niet weggelegd. Of dat dacht ze tenminste, tot het tijdens de eerste lockdown in maart tóch lukte. Annelies moest tijdens haar zwangerschap door een coronabesmetting twee weken in quarantaine, en kreeg daarnaast ook een sterfgeval in de familie te verwerken. Wendy bleef als thuisverpleegkundige voortwerken tot 6 maanden zwangerschap. Voor Naomi was de lockdown het uitgelezen moment om na enkele hectische jaren voor een tweede kindje te gaan. Vier vrouwen, vier zwangerschappen, één coronacrisis.