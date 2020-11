Jong, gezond, antistoffen, en toch opnieuw corona: “We krijgen almaar meer berichten uit ­ziekenhuizen van herinfecties”

Een zorgverlener die in maart Covid-19 heeft gehad, werd een halfjaar later opnieuw ziek. En dat terwijl de vrouw, een dertiger, wel degelijk antistoffen had aangemaakt. “Het lijkt er meer en meer op dat het nieuwe coronavirus zich ­gedraagt zoals andere virussen uit de coronafamilie, waarbij de ­bescherming na een infectie niet heel lang aanhoudt.”