OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Frankrijk pakt revanche, Ramos mist twee strafschoppen en Duitsland wint overtuigend

Op speeldag 5 stonden zaterdagavond in de A-reeks van de Nations League enkele interessante affiches op het programma. En die brachten wat ervan gehoopt werd: spektakel.

Groep 3

Frankrijk pakt verdiende zege tegen Portugal en pakt de groepswinst

Frankrijk heeft zijn ‘revanche’ voor de verloren EK-finale van 2016 beet. Op bezoek in Portugal griste het de drie punten mee na een 0-1 zege. De enige goal van de partij kwam van de voet van Ngolo Kanté. Door de zege is Frankrijk ook gekwalificeerd voor de final four.

Foto: AFP

De vorige ontmoeting tussen de twee teams liep vorige maand op een sisser en een doelpuntenloos gelijkspel af, maar dit keer kregen we een aangename partij te zien, zeker niet van Franse kant. Beide teams creëerden enkele goede mogelijkheden, maar de doelmannen en het doelhout hielden de brilscore 54 minuten op het bord. Frankrijk was de betere ploeg en werd daar vroeg in de tweede helft voor beloond. Rui Patricio kon een bal niet klemmen en Kanté stond op de goede plek om de rebound tegen de touwen te werken.

Na de openingsgoal leek Portugal wat aangeslagen. Het probeerde wel nog, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. Door de zege telt Frankrijk nu 13 punten. Dat zijn er drie meer dan Portugal. Met nog één speeldag te gaan hebben Les Bleus aan één punt tegen Zweden genoeg om zich te kwalificeren voor de eindfase van de Nations League.

Zweden grijpt laatste strohalm tegen Kroatië

In de andere partij in groep 3 heeft Zweden in eigen huis de maat genomen van vicewereldkampioen Kroatië. Het won met 2-1. Beide Zweedse goals vielen in de eerste helft. Op aangeven van ex-Gent-verdediger Mikael Lustig had Kulusevski de score geopend, waarna Danielson op slag van rust de score verdubbelde. In de tweede helft drong Kroatië nog wel aan, maar verder dan een own-goal van diezelfde Danielson kwam het niet meer.

Foto: EPA-EFE

Door de zege van de Zweden staan beide landen nu gedeeld (voor)laatste met drie punten. Het resultaat van de laatste speeldag zal dus bepalen wie degradeert uit de A-reeks. Zweden trekt dan naar Frankrijk, terwijl Kroatië in eigen huis Portugal ontvangt.

Groep 4

Duitsland te sterk voor Oekraïne

Duitsland heeft in zijn duel op de vijfde speeldag met 3-1 gewonnen van Oekraïne. Het duel tussen beide landen werd gekruid door een snuifje ‘Jupiler Pro League’. Bij de bezoekers stonden Edouard Sobol (Club Brugge) en Roman Yaremchuk (KAA Gent) in de basis, terwijl Makarenko (KV Kortrijk) en Mykhaylichenko (Anderlecht) op de bank zaten. Het was ook uitgerekend Roman Yaremchuk die Oekraïne op voorsprong zette. Met een stevige knal verschalkte hij Manuel Neuer.

🎯 | Roman Yaremchuk verschalkt Manuel Neuer met een heerlijke knal! 🇺🇦#GERUKR pic.twitter.com/DKxjwtYzlH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2020

Al zette Duitsland de scheve situatie snel recht: Leroy Sané bracht de thuisploeg na een snelle omschakeling op gelijke hoogte en net na het half uur schoot Timo Werner de Duitsers al op voorsprong. Twee keer kroop Leon Goretzka in de rol van aangever.

In de tweede helft controleerde Die Mannschaft de partij en op het uur diepte Werner de voorsprong nog uit met zijn tweede van de avond. Na de 3-1 konden de Oekraïners de thuisploeg niet meer bedreigen. Op de slotspeeldag hebben de Duitsers tegen rechtstreekse concurrent Spanje aan een punt genoeg om door te stoten naar de play-off-ronde.

Foto: REUTERS

Spanje niet voorbij Zwitserland

Spanje heeft op bezoek bij Zwitserland nipt een nederlaag vermeden. In de eerste helft had Freuler de score met een knappe goal geopend, waarna Spanje in de tweede helft heel veel kansen nodig had om een doelpunt te maken. Pas in het absolute slot kon Moreno nog gelijkmaken.

💥︱WOW! Zwitserland komt op voorsprong door een prachtig schot van Remo Freuler! 😯#SUIESP pic.twitter.com/RBs9vTUdax — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2020

Vooral Sergio Ramos zal bij die gelijkmaker groen gelachen hebben. De Spaanse aanvoerder miste daarvoor immers twee strafschoppen. Tot twee keer toe werd zijn poging gekeerd door Yann Sommer. In het slot moesten de Zwitsers ook met z’n tienen verder na rood voor Elvedi. Door dit gelijkspel zien de Spanjaarden Duitsland een puntje uitlopen. Op de slotspeeldag moet het daarom in een rechtstreeks duel winnen van de Duitsers.