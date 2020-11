Club Brugge NXT pakt nog eens een puntje

Club Brugge NXT betaalde al veel leergeld in 1B, maar het kon zaterdagavond tegen het ervaren Westerlo nog eens een (verdiend) puntje pakken. Dat was al van 16 oktober tegen Deinze geleden. Westerlo schiet weinig op met dit punt maar gaat wel Lierse voorbij en laat de Pallieters voorlopig achter op de voorlaatste (degradatie) plaats. Lierse verloor eerder op de dag al met 2-0 tegen RWDM.

Het zijn drukke dagen voor Westerlo. Door de Covid-uitbraak van afgelopen zomer in ’t Kuipje van zit de Westelse club met Engelse weken om het inhaalprogramma af te werken. Afgelopen maandag was er de uitgestelde match tegen RWDM, zaterdag werd men in Daknam verwacht om Club NXT partij te geven. En om de tweede zege op rij te boeken, wat nodig was om van de voorlaatste plaats weg te geraken. Omdat de jonge brigade van Club Brugge niet kan degraderen, zakt de voorlaatste immers aan het eind van de competitie.

Westerlo hoopt nog altijd om uit 1B weg te geraken en heeft een paar spelers lopen die er vroeger ook aan de bak kwamen. Net als de trainer die alweer zijn muts uit de kast had gehaald. Met 15 graden was het nochtans lang niet koud op Daknam, maar de kale knikker van Bob Peeters voelde blijkbaar anders aan.

Badji opent

Bij Club NXT liep Youssouph Badji voorin en dat merkten de bezoekers al snel. De Senegalees kopte de indraaiende bal van zijn landgenoot Sagna nipt naast. Het was voor Westerlo slechts uitstel van executie, want een paar minuten later waren de twee Senegalezen opnieuw aan zet. Dit keer werkte Badji de voorzet van Sagna wel in doel.

De nul houden blijkt echter moeilijk voor het jonge Club en dat was ook in deze inhaalmatch niet anders. Soumah kopte nog voor het kwartier ongehinderd de corner van Van Eenoo binnen. Stilstaande fases blijven een werkpunt voor de blauw-zwarte beloften. De Westelse spits Cicek kopte de vrijschop van Brüls binnen, maar zelfs zonder VAR had de wedstrijdleiding gezien dat Cicek met zijn borstkas buitenspel stond.

Foto: Photo News

Geen 1-2 dus, maar Westerlo bleef wel de gevaarlijkste ploeg. Shinton moest plat op een schot van Dierckx tegen zijn ex-ploeg en de Brugse keeper kon zich even later zelfs helemaal onderscheiden. In de vorige thuismatch scoorde Hautekiet in eigen doel en nu blokte hij Vetokele te onbesuisd af: geel en een strafschop waren zijn lot. Shinton haalde de bal van Brüls echter knap uit de hoek.

Rood voor Biset

Zelfs Bob Peeters had het er warm van gekregen en deed zijn muts uit. Club Brugge-CEO Vincent Mannaert zag samen met bestuurder Jan Boone vanuit de loges hoe een nieuwe goal van Cicek weer voor offside werd afgekeurd. De Westelse doelman Ozër ging recent een paar keer in de fout en liet aanvankelijk weer een nerveuze en onzekere indruk. Maar hij stopte wel het schot van Badji en duwde ook de poging van Baeten in corner.

Foto: Photo News

Met nog een kwartier te gaan moest Westerlo met tien man verder na een tweede (terechte) gele kaart van kapitein Biset. Vrijschopspecialist De Cuyper plaatste de vrije trap rakelings naast. Westerlo wilde het punt vasthouden en Bob Peeters bracht met Remmer nog een verdediger in voor de erg matige Dierckx. Met Ambroise Gboho gooide hij ook nog een frisse aanvaller in de strijd. Tevergeefs echter, het werd nog een paar keer heet voor het doel van Ozër maar gescoord werd er niet meer.

Club Brugge: Shinton, Hautekiet, Van Der Brempt, Fuakala, De Cuyper, Asoma, Sagna, Aelterman (72’ Engels), Blomme, Baeten (80’ Ochieng), Badji

Westerlo: Ozër, Soumah, Biset, Perdichizzi, Van Eenoo, Keita, Abrahams (72’ Ephestion), Brüls, Dierckx (80’ Remmer), Cicek (83’ Gboho), Vetokele

Doelpunten: 7’ Badji 1-0, 14’ Soumah 1-1,

Gele kaarten: 60’ Biset, 64’ Baeten, 76’ Ozër, 87’ Vetokele, 90’ Blomme

Scheidsrechter: Brent Staessens