Tweelingbroers (13) dood teruggevonden, moeder verdacht van vergiftiging

Een tweeling van 13 jaar oud is zaterdag dood teruggevonden in een huis in de buurt van Amiens. Hun moeder wordt ervan verdacht de twee kinderen vergiftigd te hebben met drugs, zegt de openbaar aanklager. “

“De gendarmes hebben om 12.30 uur twee tweelingbroers dood teruggevonden in de woning van een gezin in Poulainville”, zei Alexandre de Bosschère, officier van justitie, in een verklaring. “Hun moeder, 42 jaar oud, die er alleen woonde met haar drie kinderen, is samen met haar oudste zoon van 14 jaar oud opgenomen in het ziekenhuis. De twee zijn niet in levensgevaar.”

“De verklaringen va de moeder aan de eerste getuigen, de ontdekking van drugs in de buurt van de lichamen en de eerste bevindingen van de wetsdokter zorgen ervoor dat de speurders denken dat de moeder een criminele daad heeft gepleegd op haar kinderen. De vrouw is momenteel niet in staat om opgesloten te worden in een cel en wordt verzorgd in het ziekenhuis.”

De politie heeft een onderzoek geopend, begin volgende week zullen de autopsieën plaatsvinden.