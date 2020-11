Sergio Ramos breekt impressionant record, maar is tegelijkertijd schlemiel na dubbele penaltymisser

Sergio Ramos zal met gemengde gevoelens terugkijken op de interland van zaterdagavond tegen Zwitsland. De aanvoerder van de Spaanse nationale ploeg speelde in het 1-1-gelijkspel tegen Zwitserland zijn 177e interland en brak daarmee het record van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon. Een memorabele prestatie, ware het niet dat Ramos in die wedstrijd niet één, maar wel twee strafschoppen miste. Nochtans was hij de vorige 25 keer wel succesvol vanop de stip.