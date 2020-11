Johan Walem boekt eerste zege met Cyprus

Na vijf nederlagen en een gelijkspel heeft Johan Walem zaterdag een eerste keer gewonnen met Cyprus. Op de vijfde speeldag in groep 1 van de C-divisie in de Nations league werd Luxemburg met 2-1 verslagen. Bij de rust was het 1-1. Walem is sinds januari bondscoach van Cyprus.

De match begon slecht voor Cyprus. Al na vijf minuten scoorde Ioannis Koussoulos in eigen doel. De kansen keerden toen Vahid Selimovic in de 33e minuut met rood naar de kant werd gestuurd en Grigoris Kastanos de daaropvolgende penalty omzette. Diezelfde Kastanos legde in de 71e minuut ook de eindstand vast. Met vier punten blijft Cyprus wel laatste in de stand.

Gezanten van Pro League

Bij de Cyprioten speelde Standard-verdediger Kostantinos Laifis de volledige wedstrijd. Zijn ploegmaat bij Standard Laurent Jans, speelde dan weer net als Waasland-Beveren-speler Sinani en Union-doelman Moris de hele wedstrijd voor Luxemburg.

In die andere wedstrijd van groep 1 eindigde de partij tussen Azerbeidzjan en Montenegro op 0-0. Bij de Montenegrijnen stond Moeskroen-middenvelder Bakic in de basis. Boljevic (Standard) viel op het uur in.