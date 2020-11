De roots van kersverse Rode Duivel Hannes Delcroix: “Hij beseft dat hij in een warm nest is terechtgekomen”

Spelen tegen Engeland zit er zondag wellicht niet in, maar Hannes Delcroix (21) werd afgelopen woensdag tegen Zwitserland wel de 701ste Rode Duivel ooit. De linksvoetige verdediger die momenteel doorbreekt bij Anderlecht werd geboren in Haïti, maar groeide op in Horendonk, in het noorden van de provincie Antwerpen. Wij gingen met vader Dominique, broer Jef, zus Silke en jeugd-vriend Sebbe op zoek naar de Antwerpse roots van de kersverse international.