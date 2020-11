“Stop the steal”: duizenden aanhangers betuigen steun aan Trump tijdens ‘Million MAGA March’

Een week nadat Democraat Joe Biden door de media was uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, demonstreerden in hoofdstad Washington (tien)duizenden Trump-aanhangers tegen de “frauduleuze” stemming. Met hun mars wilden ze de huidige president steunen. Vanuit zijn auto kwam die de demonstranten begroeten.

De “Stop the Steal-march”, zo werd de betoging hier en daar genoemd. Maar de mars van zaterdag raakte vooral bekend onder de naam “Million MAGA March”, een verwijzing naar Trumps “Make America Great Again”. Maar een miljoen mensen bracht die niet op de been. Volgens schattingen van enkele bronnen lokte de mars zo’n duizenden tot tienduizend aanhangers, volgens Trump zelf ging het om “honderdduizenden mensen”. Met de demonstratie wilden zij hun steun betuigen aan de huidige president, die weigert zijn verlies in de presidentsverkiezingen te aanvaarden. Ze zijn er net als hij van overtuigd dat er stembusfraude aan te pas kwam. Tussen de vele Trump- en Amerikaanse vlaggen stond op pancarten te lezen: Count the legal votes. Van mondmaskers was dan weer amper sprake.

Trump zwaaide vanuit een gepantserde wagen naar zijn aanhangers. Foto: REUTERS

Deelnemers waren blanke nationalisten, complotdenkers en extreemrechtse betogers. Onder de belangrijkste mensen die opriepen tot actie, zaten Fox News-gezicht Sean Hannity, Jack Posobiec van het Trump-gezinde One America News en Enrique Tarrio, voorzitter van de extreemrechtse Proud Boys-beweging. De betoging had geen vergunning gekregen.

Het was vooral uitkijken naar de komst van de president. Vrijdag kondigde Trump al aan dat hij zou proberen langs te komen, zaterdag reed hij op een plein vlak bij het Witte Huis voorbij in een gepantserde wagen, gevolgd door een konvooi auto’s. Naar verluidt was hij op terugweg van zijn golfterrein. Op beelden is te zien hoe hij vanachter zijn autoraam zijn duim opsteekt naar de juichende menigte.

De menigte juichte enthousiast toen Donald Trump met zijn konvooi voorbijreed. Foto: AFP

Geen bewijs voor fraude

Van de tegenbewegingen die waren aangekondigd, werd in eerste instantie niet zo veel gemerkt. De eerste uren verliep de betoging dan ook vreedzaam, maar later steeg de spanning toch toen tegendemonstranten opdoken. De politie probeerde de twee groepen uit elkaar te houden, maar de sfeer werd grimmiger volgens The Washington Post.

De sfeer werd grimmiger toen tegendemonstranten opdoken. Foto: AFP

Intussen kreeg de Trump-kant ook tegenkanting op hoger niveau. De zestien federale aanklagers die van minister van Justitie William Barr werden gevraagd om eventuele stembusfraude door de Democraten te onderzoeken, hebben diezelfde minister gevraagd om die opdracht in te trekken. Dat deden ze in een brief die The Washington Post zaterdag kon lezen, waarin ze ook meldden dat in hun district geen bewijs van verkiezingsfraude is.