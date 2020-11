Rechter annuleert plannen Trump tegen jonge migranten

De regering-Trump is er opnieuw niet in geslaagd beschermingsmaatregelen voor jonge migranten uit de Obama-periode af te bouwen. Een rechter in New York verklaarde de schrapping van het zogenaamde DACA-programma door minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf ongeldig.

Het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals) beschermt migranten die als kind illegaal met hun ouders naar de Verenigde Staten meereisden, tegen deportatie. De maatregel van Trumps voorganger Barack Obama beschermt naar schatting 700.000 migranten.

De regering van Donald Trump, voor wie de strijd tegen illegale migratie erg belangrijk is, wilde het programma aanvankelijk helemaal afschaffen. In mei verhinderde het Hooggerechtshof dat. Daarna probeerde minister Chad Wolf onder meer om nieuwe aanvragen te stoppen.

De rechtbank stelde echter vast dat Wolf niet correct werd aangesteld als hoofd van de dienst Binnenlandse Veiligheid en dus geen wettige beslissing kon nemen. Ook het Amerikaanse Rekenhof had dat al gezegd. De regering-Trump wil een nieuwe poging ondernemen om de omstreden Wolf in de Senaat bevestigd te krijgen in zijn functie.