Vader van Sabine Dardenne dood teruggevonden in zijn woning

Guy Dardenne, de vader van Sabine Dardenne die in 1996 door Marc Dutroux werd ontvoerd, is zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in het Waalse Baileux. Het parket van Charleroi onderzoekt het overlijden, want de man zou al enkele weken geleden gestorven zijn.

Of het hier om een verdacht overlijden gaat, is nog niet duidelijk. Volgens het parket zal een autopsie op zondag hier duidelijkheid over moeten brengen. Volgens enkele Waalse media waren er geen sporen van inbraak aan zijn huis, in het zuiden van de provincie Luxemburg.

Sabine Dardenne woonde bij haar moeder en vader in Kain, bij Doornik, toen ze op 28 mei 1996 met de fiets naar school vertrok. Onderweg werd ze door Marc Dutroux ontvoerd. Na 80 dagen werd ze samen met Laetitia Delhez uit een kooi in de kelder van het huis van Marc Dutroux in Marcinelle bevrijd.

Guy Dardenne was een gewezen rijkswachter. Toen hij in 2004 bij een plaatsbezoek tijdens het assisenproces van Dutroux voor het eerst de kooi zag waar zijn dochter gevangen had gezeten, riep hij verbijsterd uit: “Hier zou ik mijn hond nog niet opsluiten.”

“Sabine Dardenne was erg geraakt toen ze het overlijden van haar vader vernam”, zo reageerde de advocaat van de jonge vrouw zaterdagavond bij de Waalse krantengroep Sudpresse. Sabine Dardenne en haar vader zouden volgens de raadsman al 15 jaar geen contact meer gehad hebben.