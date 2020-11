Egbert Lachaert reikt Bart De Wever de hand na federaal conflict: “Laat ons eens samen gaan lopen”

Egbert Lachaert (Open VLD) wil het bijleggen met Bart De Wever (N-VA). Dat zegt hij in De Zondag. Dat de twee elkaar al maanden niet gesproken hebben, weegt op de Vlaamse regering. “Laat ons eens gaan lopen. Dat is coronaproof.” Op café zal het alleszins niet lukken, voor versoepelingen is het nog te vroeg, vindt de liberale partijvoorzitter. Al ziet hij ook perspectief.

Het nieuws over het vaccin van Pfizer is zeer hoopgevend, vindt Egbert Lachaert. De Open VLD-voorzitter werd tijdens de federale formatie zelf getroffen door het coronavirus en voelt zich nog steeds niet helemaal de oude. “Het herstel is zwaarder dan verwacht”, zegt hij in een interview aan De Zondag. “Ik raad iedereen aan écht voorzichtig te zijn.”

Volgens Laechaert zijn er nog geen versoepelingen in zicht. Dat de scholen morgen opengaan na een verlengde herfstvakantie, is een eerste grote test, maar horeca zullen nog niet snel heropenen. Al ziet de partijvoorzitter wel perspectief. “Als de cijfers blijven dalen, hoop ik dat we begin december iets kunnen doen voor de kleinhandel”, zegt hij. “Hopelijk volgt dan een voorjaar met een vaccin.”

Een andere moeilijke kwestie is het conflict met Bart De Wever. Hoewel de twee - samen met CD&V - de Vlaamse regering leiden, spraken ze elkaar al enkele maanden niet meer. Sinds de federale regering zonder N-VA een feit werd. De Vlaamse regering is slachtoffer van dat conflict, vindt Lachaert. “We willen het Vlaamse regeerakkoord uitvoeren, maar dat moet correct gebeuren. Bart en ik moeten dit uitpraten.” De partijvoorzitter is bereid naar Antwerpen te komen voor een loopuitje. “Dat is coronaproof. Ik ben daartoe bereid.”