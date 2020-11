“Moord op Armeense premier en staatsgreep verijdeld”

In Armenië is een poging verijdeld om premier Nikol Pasjinian te vermoorden en de macht over te nemen. Dat heeft de Armeense veiligheidsdienst bekendgemaakt.

Een groep mensen zou zijn opgepakt en er zouden ook wapens gevonden zijn, zo meldde het Russische nieuwsagentschap Tass. De groep zou het niet eens zijn met het beleid van de premier.

Pasjinian sloot eerder deze week na zes weken van gevechten een vredesakkoord met buurland Azerbeidzjan en Rusland. Dat gebeurde nadat het Armeense leger de controle was verloren over de strategisch belangrijke stad Shushi.

Niet iedereen in Armenië kon zich vinden in de deal, omdat Armenië de controle over verschillende delen van de betwiste regio Nagorno-Karabach uit handen geeft. Verschillende betogingen in hoofdstad Jerevan draaiden al uit op rellen met de politie.

De Armeense premier Nikol Pashinyan Foto: EPA-EFE