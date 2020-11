Stressteam bij de politie krijgt almaar meer werk

Politieagenten doen steeds vaker een beroep op het stressteam van de federale politie. In de eerste helft van dit jaar waren er al 2.909 tussenkomsten bij psychologische problemen, meldt de krant De Zondag.

Het stressteam werd in het leven geroepen om agenten te begeleiden na traumatische incidenten. Het bestaat uit psychologen en maatschappelijk werkers. Sinds 2018 werd er al 10.000 keer een beroep op gedaan, vooral door leden van de federale politie.

In 2018 waren er 3.195 hulpvragen voor begeleiding, blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg. In 2019 steeg dat aantal naar 3.917, en dit jaar waren er in de eerste jaarhelft dus al 2.909. Een eenduidige verklaring voor de stijging is er volgens de politie niet. “Corona is één reden, maar zeker niet dé reden.”