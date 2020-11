Tien personen betrapt op lockdownfeestje in tuin in Essen

Essen - De lokale politie van de zone Grens heeft zaterdagavond een lockdownfeestje stilgelegd in Essen. In een tuin bouwden tien personen een feestje rond een kampvuur. Zes personen verschuilden zich voor de politie door in de struiken te duiken.

Rond 19 uur reed een fietser over de fietsostrade in Wildert. “De vrouw hoorde duidelijk dat er in de omgeving een feestje met muziek bezig was, waarop zij de politie verwittigde”, klinkt het.

Op het moment dat de politie met verschillende ploegen ter plaatse kwam in de Wildertse Duintjes werden er juist pizza’s geleverd. “In de tuin stonden er verschillende fietsen, er brandde een kampvuur en er was veel drank aanwezig”, aldus de politie.

Aanvankelijk trof de politie slechts vier personen aan in de tuin, maar er werden nog eens zes anderen betrapt die zich in de struiken hadden verscholen.

De politie trof tien twintigers uit Essen, Kalmthout, Antwerpen en Nederland aan. Een aantal gedroeg zich verbaal agressief tegenover de politie. “Deze personen werden tijdelijk bestuurlijk opgesloten”, zegt de politie. Alle tien kregen ze een proces-verbaal met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het openbaar ministerie.