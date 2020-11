Vrouw vermoord aangetroffen in haar appartement in Lebbeke, partner opgepakt

Lebbeke / Aalst - In de Rossevaalstraat in Lebbeke is een vrouw gewelddadig om het leven gebracht. De feiten dateren van dinsdag maar raakten pas dit weekend bekend. Haar partner is opgepakt op verdenking van de moord, maar legt voorlopig geen bekentenissen af.

De moord kwam aan het licht toen de familie van slachtoffer N.W. onraad rook. De vrouw, een vijftiger, werd verwacht bij de notaris voor een erfeniskwestie. Ze kwam echter niet opdagen. Toen niemand de deur opende toen ze aan de deur van haar flatje stonden, werd de politie erbij gehaald. Die ontdekte het levenloze lichaam van N.W. Dat was dinsdag 10 november omstreeks 17 uur. De feiten kwamen nu pas aan het licht. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar wil geen verklaringen afleggen. Ook het parket van Oost-Vlaanderen wil voorlopig nog niet communiceren.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse, het parket stapte af. Er werd meteen vermoed dat er meer aan de hand kon zijn, aangezien de partner van het slachtoffer met de noorderzon verdwenen bleek. De man, de veertiger Y.V.B., woonde in bij het slachtoffer. (Lees verder onder de foto)

De flat werd verzegeld. Foto: svov

De flat werd verzegeld, een lijkschouwing moest meer duidelijkheid brengen. En uit de autopsie zou nu blijken dat de vrouw gewelddadig om het leven is gebracht. Er is sprake van bloeduitstortingen in haar nek en op haar kaak, wat wijst op stevig geweld.

Volgens de buren had het koppel regelmatig ruzie en werd er vaak geroepen. Beiden zouden ze ook kampen met een ernstig drankprobleem. Geregeld kwamen er ook deurwaarders aanbellen. Of ook de erfeniskwestie er iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.

Al langer overleden

Het lichaam werd dinsdag gevonden, maar de vrouw zou al eerder om het leven zijn gebracht. Vermoedelijk al het weekend ervoor. Buren willen niet met naam en toenaam in de krant, maar getuigden wel over een lijkgeur die duidelijk waarneembaar was in de trappenhal nadat de politie de deur had ingebeukt bij het slachtoffer. Wat erop kan wijzen dat ze op dat moment al enkele dagen dood was. Lees verder onder de foto)

Volgens de buren had het koppel regelmatig ruzie en werd er vaak geroepen. Foto: svov

Bovendien blijft het raar dat de hulpdiensten niet werden verwittigd. Y.V.B. zette vorig weekend nog de ramen van het appartementje wijd open en ging nog met de hond wandelen, waarschijnlijk terwijl zijn partner al overleden was.

Nadien is hij niet meer gezien, ook al woonde hij er officieel. Later deze week werd hij gesignaleerd in Aalst en daar opgepakt door de politie. De man is goed gekend bij politie en justitie en zou zelfs al een keer zijn naam hebben veranderd. De verdachte houdt de lippen bij zijn verhoren stijf op elkaar. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij effectief de dader is.