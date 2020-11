Duurste duif ooit in Europa is geveild: 1,6 miljoen voor Antwerpse ‘New Kim’

New Kim, een topduivin van kwekers Gaston en Kurt Van De Wouwer uit Berlaar, is zondag bij het veilinghuis voor sportduiven Pipa verkocht voor een eindbedrag van 1,6 miljoen euro. Ze is daarmee de duurste duif ooit in Europa.

‘New Kim’ heet het dier. Ze was tot vanochtend in handen van de 76-jarige Gaston Van De Wouwer, een topkweker uit Berlare die het - omwille van gezondheidsredenen - voor bekeken houdt met zijn meer dan 400 duiven. Zijn zoon Kurt zag de opvolging van het bedrijf niet zitten, en dus werden alle duiven van ‘Hok Van De Wouwer’ zondagochtend verkocht. Dat gebeurde via PIPA, een toonaangevend online veilinghuis, maar dan voor de duivensport.

1,6 miljoen

De duivin is uiteindelijk verkocht voor een eindbedrag van 1,6 miljoen euro. Het is nog niet volledig duidelijk wie er zoveel geld voor wilde neertellen: zowel ‘Hitman’, de schuilnaam van de Chinese miljardair Guo Weicheng, als ‘Super Duper’ boden op het laatste moment 1.600.000 euro.

Het vorige record stond trouwens op 1,2 miljoen euro voor Armando, een prijsvogel uit West-Vlaanderen. Zelf gaf De Wouwer nooit veel geld uit aan het inkopen van duiven. Hij ruilde met andere duivenkwekers en ging bedachtzaam aan het kruisen, zo verklaart hij zijn eigen succes. In afwachting van de overdracht, zit New Kim nog even veilig opgeborgen in haar luxetil.