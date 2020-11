Kevin De Bruyne verdedigt ploegmaat die voor “idioot” uitgemaakt wordt: “Hij is écht heel goed, hoor”

Kom niet aan de ploegmakkers van Kevin De Bruyne. Onze landgenoot vond het niet kunnen dat analist en voormalig topspeler Roy Keane zwaar uithaalde naar Kyle Walker.

De Engelse international maakte onlangs een penaltyfout in de topper tussen Manchester City en Liverpool, waarna Keane hem “een idioot” noemde en een spelers die “ te makkelijk fouten maakt”.

Maar De Bruyne weet wat hij heeft aan de atletische Walker, die sinds 2017 voor de Cityzens speelt. “Ik denk dat sinds Kyle bij ons kwam, hij een van de meest constante spelers is”, aldus de Rode Duivel. “Hij is nooit geblesseerd, hij speelt altijd, hij is betrouwbaar en een heel goeie verdediger. Ik denk dat hij zijn job gewoon goed doet.”

“Natuurlijk, het is altijd moeilijk om posities te vergelijken”, ging De Bruyne voort. “Je kan het werk van Kyle niet vergelijken met bijvoorbeeld Trent Alexander-Arnold bij Liverpool. Die speelt offensiever, terwijl Kyle een andere rol vervult voor ons. Wat hij dus uitstekend doet. Dat is ook de reden dat hij al jaren op hoog niveau speelt. Ik bedoel, hij is dus écht goed. En wat Keane zegt… Hij ziet het waarschijnlijk anders, iedereen weet dat. En dat is oké, het is zijn mening.”

Walker en De Bruyne kijken elkaar zondagavond in de ogen tijdens de Nations League-wedstrijd tussen de Rode Duivels en Engeland.