Bob Van Staeyen van De Strangers overleden

Antwerpen - Bob Van Staeyen, zanger en gitartist bij de legendarische Antwerpse groep De Strangers, is overleden. Hij werd 84 jaar.

“Zijn stem zal nooit meer weerklinken. Er rest alleen maar ‘Antwaarpe’, ‘De lichtjes oep de Schelde’, ‘Den beiaard van den tore...’”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de groep.

In Memoriam Bob Van Staeyen (10 maart 1936 - 14 november 2020) Bob is gisteren, 14 november 2020, overleden. Zijn stem... Geplaatst door De Strangers op Zondag 15 november 2020

Van Staeyen was sinds 1964 lid van de Antwerpse volksgroep De Strangers, toen hij het oorspronkelijke lid Gust Torfs kwam vervangen. De Strangers zijn onder andere bekend van nummers als Schele Vanderlinden, Oh Mijnen Blauwe Geschelpte en Bij de Rijkswacht.

Van Staeyen had ook enkele kleine tv-rolletjes, onder meer in de VTM-reeksen Benidorm en Zone Stad. Hij was getrouwd en had een dochter.

