Opnieuw geval van agressie tegen politieagenten in Schaarbeek

Een politieagente uit de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost en Evere) is zaterdagavond aangevallen tijdens een zogenaamde ‘Covid’-check. Ze vroeg een man om zijn mondmasker aan te doen en werd vervolgens aangevallen. De geweldenaar zou ook geprobeerd hebben om een wapen af te pakken. Dat meldt nieuwswebsite Sudinfo.

De feiten vonden zaterdagavond plaats omstreeks 20 uur ter hoogte van de Schotstraat. Een politiepatrouille van twee agenten zag een jongeman van Soedanese afkomst die geen mondmasker droeg. Nadat de persoon gevraagd werd zijn neus en mond te bedekken, reageerde hij zeer weerspannig en gewelddadig. “Hij probeerde toen iemand anders aan te vallen”, klinkt het bij een politiebron. Op dat moment zou de politieagente besloten hebben in te grijpen om een aanval te voorkomen.

De man liet zich echter niet makkelijk overmeesteren en greep de vrouwelijke agent bij de keel. Hij zou gezegd hebben dat hij “haar de keel zou oversnijden”. De andere collega kon door haar eigen roots het Arabisch verstaan. De man zou ook geprobeerd hebben om een wapen af te nemen. De agenten slaagden er uiteindelijk wel in de man te boeien. Andere patrouilles kwamen snel ter plaatse om verdere versterking te bieden.

Land verlaten

“Een van onze teams voerde een gerichte operatie uit om de sluitingstijden van nachtwinkels te controleren”, bevestigde een woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord aan Sudinfo. “De afgelopen dagen was opgemerkt dat sommige nachtwinkels de regels niet respecteren.” Aangekomen bij een van de nachtwinkels, zou de agente gereageerd hebben op de man zonder mondmasker.

“De dader werd vervolgens naar het politiebureau gebracht, hij werd ondervraagd en daarna vrijgelaten”, klinkt het. De man kreeg het bevel het land te verlaten. “De man verbleef illegaal in België.”

Ook in de Brusselse gemeente Elsene zijn zaterdag rond 17 uur drie agenten van de Brusselse lokale politie gewond geraakt bij een coronacontrole. De agenten probeerden een man op te pakken voor een identiteitscontrole, maar werden aangevallen door omstaanders. Bij het incident werden uiteindelijk drie personen opgepakt. Tot groot ongenoegen van de politievakbond werden ze even later weer vrijgelaten. Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) eist uitleg van het parket.

