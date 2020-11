Juridische oorlog lijkt maat voor niets: Trump verliest ene rechtszaak na de andere

“De kans is klein dat de rechtszaken iets zullen opleveren.” Amerikakenners wonden er geen doekjes om: de juridische oorlog die Donald Trump voert vanwege “grootschalige stembusfraude” zou wellicht op niets uitdraaien. En effectief: de huidige president ondergaat de ene na de andere nederlaag. Een overzicht.

Zestien and counting. Zoveel rechtszaken heeft de Amerikaanse president de afgelopen week al in gang gezet. Zijn verkiezingsnederlaag valt duidelijk moeilijk te verteren, maar het lijkt erop dat Donald Trump er zich toch stilaan bij zal moeten neerleggen.

MICHIGAN

Claim: geen toegang tot telling. In de staat Michigan klaagt Trump aan dat verkiezingswaarnemers geen toegang kregen tot de tellingen. Hij wilde daarom geverifieerd zien dat effectief alle uitgebrachte stemmen wettig waren.

Status: verloren. De claim is meermaals door de lokale autoriteiten verworpen, en Twitter plaatste ook een waarschuwing bij de tweet van Trump over de zaak. Uiteindelijk wees opperrechter Timothy M. Kenny de claim af. “De interpretatie van de gebeurtenissen door eisers is onjuist en niet geloofwaardig”, klonk het.

GEORGIA

Claim: grootschalige fraude. Trump diende een klacht in omdat een medewerker nog niet-behandelde stembrieven gemengd had met al afgewerkte stembrieven. Het ging in dat geval hoop en al om enkele stemmen. De president kon echter geen enkel bewijs op tafel leggen.

Status: verloren. Verschillende rechters in Georgia verklaarden de claims van Trump als niet-ontvankelijk.

ARIZONA

Claim: stembiljetten ten onrechte geweigerd. Trumps campagneteam spande een rechtszaak aan in de zuidwestelijke staat omdat stembiljetten van Trumps aanhangers ten onrechte zouden zijn geweigerd. Op een andere plaats in de staat zouden er gebreken zijn aan bepaalde stemmachines, klonk het. Uiteindelijk trok het campagneteam de zaak terug in, de machines zouden slechts bij nog geen 200 stemmen een rol kunnen gespeeld hebben. Een andere claim ging over het gebruiken van een verkeerde pen tijdens het stemmen. Door het gebruiken van een zogenaamde Sharpie-pen zou “de inkt kunnen wegvloeien” en vlekken achterlaten op andere stembrieven.

Status: verloren. Mark Brnovich, de hoofdaanklager en minister van Justitie van Arizona, zegt dat niets erop wijst dat beweringen over verkiezingsfraude kloppen. De claim over de verkeerde pennen werd door de Trump-campagne zelf ingetrokken.

PENNSYLVANIA

Claim: ongeldige stemmen wegens slecht ingevulde enveloppen. Namens een kiezer ging de Trump-campagne in beroep tegen het besluit van de Philadelphia County Board of Elections om vijf categorieën stemmen per post te tellen. De wet in Pennsylvania zegt dat kiezers een buitenste envelop moeten ondertekenen en invullen, en ook een binnenste veiligheidsenvelop moeten gebruiken wanneer ze hun stembiljetten terugsturen. Volgens Trumps team waren er duizenden stembiljetten toegekomen in buitenste enveloppen waarop enkel een handtekening stond, maar geen andere informatie bevatten zoals de datum of het eigen adres van de kiezer. Sommige enveloppen hadden ook “een markering” op de enveloppe.

Status: verloren. Rechter James Crumlish wees alle claims af, hij verklaarde alle stemmen die via een enveloppe binnenkwamen - en die niet elk detail bevatten - toch geldig.