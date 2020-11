De bizarre reden waarom FC Barcelona liever 105 miljoen gaf voor Ousmane Dembélé dan 100 miljoen voor Kylian Mbappé

FC Barcelona was afgelopen zomer bijna Lionel Messi kwijt. Dat had misschien iets minder erg geweest mocht Kylian Mbappé rondliepen in Camp Nou. Maar drie jaar geleden koos het bestuur voor aankoop van Ousmane Dembélé, zo blijkt nu.

Mbappé maakte in 2017 furore in een wervelend AS Monaco-team. De jonge kerels uit het prinsdom pakten toen verrassend de Franse titel en schopten het tot de halve finales van de Champions League, waarin het verloor van Juventus. De toen piepjonge Mbappé werd aan zowat elke Europese topclub gelinkt en koos uiteindelijk voor een verhuis naar PSG, dat in twee beurten in totaal 180 miljoen euro betaalde voor de superatletische aanvaller die zowat alle records verbrak als tiener.

Maar Mbappé had evengoed bij FC Barcelona kunnen belanden, zij het niet dat het Catalaanse bestuur liever veel geld investeerde in toenmalig Dortmund-speler Ousmane Dembélé.

“Toen we dicht bij de transfer van Dembélé stonden, belde manager Josep Maria Minguella mij om te zeggen dat Mbappé binnen handbereik was”, aldus voormalig Barça-directeur Javier Bordas in een gesprek met Mundo Deportivo. “Ik sprak hierover met voorzitter Josep Maria Bartomeu en hij zei me dat ik de zaak moest bekijken.”

Foto: AFP

Slechte keuze

Bordas belde vervolgens naar de vader van de Fransman. “Die zei me dat Mbappé niet naar Real Madrid zou gaan omdat ze daar Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale hadden rondlopen. En dat Barcelona wel een optie was omdat Neymar net was vertrokken (naar PSG, red.). De voorzitter van Monaco wilde ook liever dat Mbappé voor Barça tekende zodat hij PSG, een directe rivaal, niet nog meer zag versterkt worden.”

“De deal had beklonken kunnen worden voor 100 miljoen euro”, volgens Bordas. “Maar ze verkozen hier uiteindelijk Dembélé. De uitleg was dat Mbappé voor zichzelf speelde en Dembélé voor het team. En omdat een flankaanvaller als Neymar vertrokken was, de ploeg een flankaanvaller meer nodig had dan een afwerker.”

Intussen weten ze bij Barcelona wel beter. Mbappé zit intussen aan 97 doelpunten en 58 assists in 132 optredens voor PSG, waarmee hij onder andere drie titels won en de Champions League-finale speelde. Dembélé, die 105 miljoen kostte, sukkelde van de ene in de andere blessure in Catalonië. Hij kwam in 82 optredens tot 22 doelpunten en 17 assists voor Barcelona.