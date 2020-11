Italië nog steeds zonder bondscoach Roberto Mancini op de bank in de Nations League

Italië moet het zondagavond nog steeds zonder bondscoach Roberto Mancini stellen tijdens het Nations League-duel tegen Polen. Mancini is nog besmet met het coronavirus en zit thuis in isolatie.

Net zoals in de met 4-0 gewonnen oefeninterland van afgelopen woensdag tegen Estland zal de assistent van Mancini, Alberico Evani, zondagavond op de bank zitten in Reggio Emilia. Dat bevestigt de Italiaanse voetbalbond.

Italië, tweede in zijn Nations League-poule met 6 punten, mist heel wat spelers tegen Polen, leider met 7 punten. De Azzurri moeten het stellen zonder onder meer de geblesseerden Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Marco Verratti, Stefano Sensi, Federico Chiesa en Moise Kean. Ook Ciro Immobile ontbreekt, de spits zit vast in Rome nadat hij positief testte op het coronavirus. Op de slotspeeldag van de Nations League speelt Italië woensdag zijn laatste match in Bosnië en Herzegovina.