Storing treft Nederlandse webshop en app Albert Heijn

De webshop en app van Albert Heijn kampen sinds zondagochtend met een storing. Volgens het supermarktconcern werkt alles door een technisch euvel “erg traag”. Op sociale media klagen mensen ook dat het niet lukt om de site te bereiken. Het bedrijf uit Zaandam werkt aan een oplossing.

Het probleem zou met het interne netwerk te maken hebben. Volgens een woordvoerster zijn de problemen niet ontstaan door een grote drukte bij de webwinkel en ook niet door een cyberaanval. De zegsvrouw benadrukt dat de betalingssystemen in de winkels geen hinder ondervinden.

Enkele weken terug was er nog een grote pinstoring bij Albert Heijn. De storing trof meer dan 2.000 vestigingen van het concern Ahold Delhaize. Sommige winkels moesten toen zelfs tijdelijk dicht omdat daar normaal alleen gepind kan worden. Behalve bij AH-filialen in Nederland en België was het ook bij de vestigingen van drogisterijketen Etos en slijterij Gall&Gall tijdelijk niet mogelijk om met een pasje af te rekenen.