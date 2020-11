Parket over trio dat agenten aanviel, maar tóch werd vrijgelaten: “Ze kunnen nog altijd vervolgd worden”

Foto: If

Brussel / Elsene - Het Brussels parket erkent dat de drie mannen die werden opgepakt omdat ze agenten aanvielen en verwonden, al opnieuw zijn vrijgelaten. Drie agenten probeerden op zaterdagavond in Elsene een man op te pakken voor een identiteitscontrole, maar ze werden daarop aangevallen door omstaanders.

Een video die gemaakt werd van het incident, veroorzaakte veel commotie.

Uiteindelijk kon de Brusselse politie drie van de aanvallers oppakken. Het trio werd ter beschikking gesteld van het parket, maar de magistraat met dienst liet de mannen kort daarna weer vrij. “Dat wil echter niet zeggen dat zij straffeloos zullen blijven, indien uit het onderzoek hun betrokkenheid bij deze strafbare feiten is komen vast te staan”, zegt het parket in een persmededeling. Met andere woorden: ze kunnen nog altijd voor de rechter gedaagd worden.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageerde vanmorgen ontstemd over de snelle vrijlating: “Ik heb uitdrukkelijk aan het parket gevraagd dat ze vandaag nog uitleg zouden verschaffen over hun beslissing.”

Het parket kan verdachten immers 48 uur lang van hun vrijheid beroven, om zo de kans te krijgen om hun verantwoordelijkheid te onderzoeken. Volgens het parket moet de precieze rol van de drie nog effectief uitgeklaard worden.

Waarom de magistraat de drie mannen dan toch zo snel al in vrijheid stelde, wil het Brussels parket niet verduidelijken. “Met de info die hij op dat moment had, oordeelde de magistraat het opportuun om hen vrij te laten”, is alles wat het Brussels parket daarover kwijt wil.

