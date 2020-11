Wiskundige berekent totale massa aan coronavirus in de wereld: “Alles past net op een theelepeltje”

Lockdowns, miljoenen besmettingen, ziekenhuisopnames en ook heel veel dodelijke slachtoffers… Het werd allemaal veroorzaakt door slechts een theelepeltje aan virus. Dat heeft de Britse wiskundige Matt Parker berekend.

Boeiende denkoefening: hoeveel coronavirus is er op dit moment in de wereld en als we het allemaal zouden samenbrengen, hoe groot zou het dan zijn? Dat vond Matt Parker - een Brits wiskundige die over het Kanaal erg populair is op televisie - de moeite om eens uit te zoeken. Hij maakte heel wat veronderstellingen en landde uiteindelijk op een cijfer waarvan hij vermoedt dat het zelfs aan de hoge kant is. “Alle chaos in de wereld is terug te brengen naar een theelepeltje”, zei hij op zijn podcast A Problem Squared.

Matt Parker begon met een schatting van het aantal cellen dat geraakt is door het virus in één mens: hij baseert zich daarvoor op onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Daarna telde hij 300.000 nieuwe besmettingen per dag wereldwijd en nam hij aan dat iedereen ongeveer 14 dagen besmet is. Daarop berekende hij hoeveel mensen op dit moment drager zijn van het virus. Alles samen denkt Parker dat op dit moment 3,3 miljard Covid-19-cellen rondwaren in de menselijke populatie. Maar aangezien het virus zelf enorm klein is, nog veel kleiner dan een menselijke cel, blijft er weinig volume over. Alles samen zou het gaan om zo’n 8 mililiter, net iets meer dan de 6 mililiter van een theelepeltje.