Drie gewonden bij schiet- en steekpartij in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - Vlakbij het Josaphatpark in Schaarbeek zijn zondagnamiddag drie personen gewond geraakt bij een schiet- en steekpartij. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node). De juiste omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk.

“Omstreeks 14.50 uur werden onze ploegen opgeroepen voor een schietpartij die zou hebben plaatsgevonden in de Louis Bertrandstraat, vlakbij het Josaphatpark”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de lokale politie Brussel Noord. “Ter plekke zijn er twee personen aangetroffen die schotwonden vertoonden. Die zijn bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar hun juiste toestand is nog onduidelijk. Ook hebben onze mensen een persoon aangetroffen die een steekwonde had, die ook zou gelinkt zijn aan de schietpartij. Ook die persoon is naar het ziekenhuis overgebracht.”

De politie pakte verschillende mensen op voor verhoor, maar het is nog niet duidelijk of dat gaat om getuigen, slachtoffers of mogelijke daders. Het Brusselse parket heeft intussen een onderzoek geopend en het gerechtelijk lab komt ter plaatse. Er is ook een veiligheidszone ingesteld.