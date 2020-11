SpaceX treft laatste voorbereidingen voor lancering naar ISS vanavond

Vannacht vertrekt opnieuw een commerciële raket naar het ISS. Op de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida wordt op dit moment alles in gereegheid gebracht zodat om 01.27 uur Belgische tijd drie Amerikanen en een Japanner de ruimte in geschoten kunnen worden. De lancering van SpaceX is de tweede commerciële raket in de geschiedenis.

Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker en Soichi Noguchi staan voor enkele spannende uren. Over enige tijd vertrekt hun raket, de Falcon 9, naar het ISS, waar ze zes maanden zullen verblijven. Met die ruimtereis treden ze in de voetsporen van Douglas Hurley en Bob Behnken. De twee waren de eersten die een commerciële ruimtevlucht ondernamen, eind mei 2020. Toen vlogen de twee ook al naar het ISS, om begin augustus terug te keren.

Net als vorige keer is ook nu al een lanceringspoging uitgesteld. Het was oorspronkelijk de bedoeling om in de nacht van vrijdag op zaterdag te vertreken, maar de hevige wind maakte een lancering bijzonder onveilig.

Opvallend: de missie kreeg de naam Crew-1 mee. Hoewel dit wel degelijk de tweede vlucht is, gaat het om de eerste officiële lancering. De vorige was eigenlijk een test en stond ook zo te boek.

De lancering leek even in gevaar te komen door een mogelijke positieve coronatest van SpaceX-topman Elon Musk. Hij had laten weten twee positieve en twee negatieve tests gehad te hebben. Maar officials lieten weten dat Musk geen contact had gehad met operationele leden van de missie, waardoor alles gewoon kan doorgaan. Hij is evenwel niet welkom tijdens de lancering.