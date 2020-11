Engels voetbalicoon Ray Clemence overleden op 72-jarige leeftijd

Slecht nieuws voor de Engelsen naar aanloop van hun duel met de Rode Duivels in de Nations League. De Engelse oud-doelman Ray Clemence is op 72-jarige leeftijd overleden. Clemence was enorm succesvol voor Liverpool en Tottenham Hotspur, maar was al een tijdje ziek.

Het waren de Spurs die zondagnamiddag het droevige nieuws meldden. Clemence speelde van 1981 tot 1988 voor de Spurs, voordien stond hij liefst veertien jaar in het doel bij Liverpool. Tijdens die periode, tussen 1972 en 1983, werd hij ook de vaste doelman van Engeland met in totaal 61 interland.

Met The Three Lions kende hij weinig succes, maar op clubniveau was dat een stukje anders. Met Liverpool werd Clemence vijf keer kampioen, won hij drie keer de Europa Cup I en twee keer de UEFA Cup. Bij de Spurs voegde hij daar nog een FA Cup en een UEFA Cup aan toe. In 1988 stopte hij met voetballen na meer dan duizend officiële wedstrijden in een carrière van meer dan twintig jaar. Na zijn actieve loopbaan werkte Clemence keeperstrainer bij Tottenham en de nationale ploeg. In 1987 werd Clemence onderscheiden met de Orde van het Britse Rijk.