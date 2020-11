Tegenstanders van zwartepietbetoging slaags met Nederlandse politie in Maastricht

De Nederlandse politie heeft zondag ingegrepen toen tegenstanders een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Maastricht wilden verstoren. Er waren vele honderden tegendemonstranten. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie werd met vuurwerk bekogeld, voerde charges uit en probeerde betogers met paarden en honden op afstand te houden.

De deelnemers aan het protest van Kick Out Zwarte Piet zijn door de politie naar het station begeleid, waarmee de demonstratie eindigde. Tegendemonstranten mengden zich tussen het winkelende publiek. Bijna niemand droeg een mondkapje. Onder de tegendemonstranten bevonden zich ook supporters van voetbalclub MVV Maastricht. Toen het hard begon te regenen, hielden de meeste tegenstanders van KOZP het voor bekeken.

De demonstratie, waar slechts een handjevol KOZP-mensen op af was gekomen, moest vanwege de toeloop van tegenstanders in allerijl naar een nieuwe locatie worden verplaatst. Voor de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

Zaterdag was de landelijke aankomst van Sinterklaas in Nederland in Elburg. Daar mocht vanwege de coronasituatie geen publiek bij zijn en de locatie was geheim gehouden. De intocht werd uitgezonden op tv-zender NPO 3.