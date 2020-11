Heldhaftige dokter probeerde patiënten te redden uit brand in Roemeens ziekenhuis en wordt nu zelf opgenomen in België: “Met mij gaat het goed, maar de anderen brandden”

Dokter Catalin Denciu (42), een arts die zwaargewond raakte toen hij patiënten uit de vlammen probeerde te redden in een ziekenhuis in Roemenië, is zondag naar het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek overgebracht. De man liep op gevaar van eigen leven de brand in, in de hoop enkele patiënten te kunnen redden.

De tol in het Roemeense ziekenhuis van de stad Piatra Neamt is enorm zwaar: tien doden en zes gewonden. Onder hen ook dokter Catalin Denciu. Hij was zaterdagavond van dienst toen plots - een kortsluiting wordt gezegd - brand uitbrak op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis. Tientallen coronapatiënten lagen er in coma en waren weerloos tegen de vlammen die al snel om zich heen grepen.

Denciu was op dat moment een patiënt aan het intuberen in een andere ruimte. “Er waren twee dokters en 12 verplegers aanwezig op dat moment”, zegt dokter Liviu Ungureanu, hoofd van de afdeling bij een lokale krant. “Denciu zag wat er gebeurde. Hij probeerde eerst twee verplegers te redden die nog binnen waren, daarna probeerde hij ook nog patiënten te redden. Maar al snel schoot zijn pak in brand. Collega’s hebben hem daarna uit de zaal gehaald en meteen het brandende pak proberen te blussen.”

Geen held nodig

De dokter raakte daarop zwaar verbrand: hij heeft op 40 procent van zijn lichaam brandwonden. Toch was hij nog bij bewustzijn en hij kon zelf zijn verhaal doen, onder anderen aan zijn vrouw. “Hij was geschokt door wat hij gezien had”, vertelt de vrouw. “Dat blééf hij me maar zeggen aan de telefoon. Het gaat goed, het gaat goed met mij. Maar de anderen brandden. Zijn handen zijn verbrand en hij was in een beschermende folie gewikkeld, het moet een kwestie van seconden geweest zijn, in dat bloedbad daar.”

De dokter wordt met het vliegtuig naar België gebracht. Foto: REUTERS

Intussen is Catalin Denciu overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek, in ons land. “Ik hoop dat hij daar goed behandeld zal worden en leven terug naar huis zal keren. Het maakt me niet uit, zei ik voor hij vertrok. Ik heb geen held nodig. Ik heb een echtgenoot en een vader nodig. Ik weet dat hij met veel toewijding zijn werk deed en zal blijven doen. Misschien iets te veel toewijding.” Ook Ludovic Orban, de Roemeense premier liet zich al uit over de dokter. Hij loofde hem als held.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Intussen is duidelijk geworden dat het ziekenhuis geen automatisch blussysteem heeft.

Binnen is de ravage enorm. Foto: AP