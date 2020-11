Zij beurden zijn opa op met een brief, nu wil hij hen in lockdown steunen met een bezoek

Omdat opa Michel leed onder de dood van zijn vrouw en steeds moeilijker uit de voeten raakte, riep kleinzoon Reinout Dewulf (nu 31) twee jaar geleden in onze krant op om zijn grootvader brieven te sturen. In de hoop dat hij er weer levenslust door vond. Nu wil hij, na de dood van zijn grootvader, de mooiste briefschrijvers bezoeken. Hij startte dit weekend zijn tocht door Vlaanderen. “Het raakt mij dat mensen in de lockdown eenzaam zijn, omdat mijn opa zich ook zo voelde. Ik hoop dat een babbel dan deugd kan doen.”