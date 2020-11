Champagneoorlog op komst omdat markt volledig instortte door corona: “Prijzen zullen de volgende weken uniek zijn”

Champagneliefhebbers zullen de volgende weken een slag kunnen slaan. “Er is een prijzenoorlog op komst in de supermarkten omdat de champagnemarkt door corona volledig in elkaar gestort is”, zegt onze wijnspecialist Alain Bloeykens. Zowel Lidl, Colruyt als Delhaize hebben nu al flessen voor amper 9,99 euro. “En er is nog meer op komst”, klinkt het bij Delhaize.