“Belgisch bedrijf leverde mee wapens aan Ivoriaanse dictator”

De Ivoriaanse ex-president Laurent Gbagbo omzeilde een VN-wapenembargo door wapens te kopen via een Belgisch bedrijf. Foto: REUTERS

Brussel / Ukkel - Een Belgisch bedrijf heeft in het geheim wapens geleverd aan de Ivoriaanse ex-president Laurent Gbagbo (75). Dat beweren de ngo OCCRP en het Waalse magazine Medor, die zeggen e-mails, contracten en bankdocumenten in handen te hebben die dat bewijzen.

De Ivoriaanse president Gbagbo wilde begin 2011 niet opstappen nadat hij de verkiezingen had verloren, omdat hij vond dat er gesjoemeld was met de uitslag. Het leidde tot gewelddadige spanningen in het Afrikaanse land, waarbij 3.000 mensen stierven. Het leger, dat de kant van Gbagbo koos, kwam uiteindelijk zonder munitie te zitten. Het land stond onder een VN-wapenembargo.

De Ivoriaanse president Laurent Gbagbo, bij zijn arrestatie in april 2011 Foto: AP

Gbagbo sprak daarop de bevriende multinational Gunvor aan, die in olie handelt, en een vertegenwoordiger van het Belgische bedrijf Semlex. Dat bedrijf uit Ukkel levert technologie om biometrische paspoorten te maken aan Afrikaanse landen. De twee bedrijven zouden daarop in het geheim voor 4,5 miljoen euro wapens aangekocht hebben voor Gbagbo, bij een notoire Tunesische wapenhandelaar.

Commissie

De twee hadden er belang bij dat Gbagbo aan de macht bleef: Gunvor had een oliecontract met Gbagbo, en het Belgische Semlex kreeg een commissie bij die verkoop.

Laurent Gbagbo werd uiteindelijk op 11 april 2011 opgepakt en gearresteerd. De ex-president verblijft vandaag in België.

Semlex is niet onbesproken: begin 2018 voerde het Belgische federaal parket nog huiszoekingen uit op de hoofdzetel van Semlex in Ukkel, en bij CEO Albert Karaziwan. Een woordvoerder van het federaal parket meldde toen dat er een onderzoek liep wegens vermoedens van witwaspraktijken en corruptie. Bij Semlex was dit weekend niemand bereikbaar voor commentaar.