Na breuk met makelaar onderhandelt Kevin De Bruyne nu zélf over nieuw contract bij Manchester City: “Niemand nodig om te bemiddelen”

Kevin De Bruyne (29) is nog altijd in onderhandeling met Manchester City over een verbeterd contract. Na de breuk met makelaar Patrick De Koster voert hij de onderhandelingen zelf, zo vertelde hij bij VTM.

De Bruyne brak pas officieel met De Koster nadat die eind augustus werd aangehouden, op basis van de klacht die De Bruyne zelf had ingediend. De Koster, intussen vrij maar nog altijd in verdenking van witwaspraktijken en schriftvervalsing bij de transfer van De Bruyne naar Wolfsburg in 2014, voerde eerder dit jaar wel nog de onderhandelingen met Man City over dat nieuwe, lucratieve contract. Maar nu nam De Bruyne dat dossier dus zelf in handen. “We zijn een beetje aan het babbelen, we zijn nog niet zo vergevorderd. Maar momenteel doe ik het zelf, ja”, aldus De Bruyne. “Dat is geen probleem. Moest ik weg willen, dan zou ik iemand nodig hebben om te bemiddelen, maar dat is niet het geval. Ik wil blijven. Er gaat dus ook niet moeilijk gedaan worden.” Het is inderdaad zo klaar als een klontje: City wil De Bruynes contract, dat nu in 2023 afloopt, maar wat graag openbreken, en hem belonen voor zijn topprestaties. Het wil van hem een van de best betaalde spelers ooit maken in de Premier League. En De Bruyne ziet dat graag gebeuren.