Dronken jongeman belandt net niet onder trein: “Hij kan het navertellen, maar vele anderen helaas niet”

Een jongen is in het station van Utrecht Centraal bijna overreden door een trein. Een filmpje daarvan dook dit weekend op bij de Nederlandse website Dumpert. “Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk”, oordeelt ProRail.

In het bijschrift onder de video van onbekenden staat dat de jongen tijdens zijn val dronken was. Hij zou de trein hebben willen ’aanvallen’. Op de beelden is te zien hoe de jongen tegen de trein botst en van het plateau valt. Anderen helpen hem overeind. Ook zijn lachende jongeren op de achtergrond te horen. “Deze jongen kan het navertellen, maar er zijn er helaas genoeg die dat niet meer kunnen”, meldt de spoordienst in een afkeurend bericht op sociale media. Er wordt aangifte gedaan door ProRail.

Het is niet duidelijk wanneer het voorval zich precies afspeelde. Camerabeelden moeten daar snel meer duidelijkheid over geven.