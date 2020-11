Legofans verhuren collectie: “Voor 25 euro per week mag je ons kasteel van Harry Potter bouwen. Maar daarna wel mooi afbreken”

Bilzen / Alken -

Omdat de vraag naar Legodozen de afgelopen maanden danig steeg door corona, beslisten twee Limburgse blokjesfans hun eigen collectie te verhuren. Volwassenen - jawel, het is enkel 18 plus - mogen voor 25 euro per week spelen en bouwen met hun kasteel van Harry Potter, de Millennium Falcon van Star Wars, de kraan van Technic ... Noem maar op. “Het is een waanzinnig succes. Sommige dozen zijn al tot in februari geboekt.” Al vragen ze wel één iets: “breek alles voor het inleveren zorgvuldig af. Dus geen steentjes loswringen met een aardappelmesje of je tanden alstublieft.”