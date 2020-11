Senegal plaatst zich als eerste voor Africa Cup

Senegal heeft zich zondag als eerste land geplaatst voor de Africa Cup 2021. Dat via een 0-1 overwinning bij buurland Guinee-Bissau, op de vierde speeldag van de kwalificaties. De Afrika Cup 2021 is wegens de coronapandemie uitgesteld naar januari 2022.

De “Leeuwen van de Teranga” konden rekenen op hun vedette Sadio Mané voor het winnende doelpunt in de 82e minuut. Senegal speelde dominant, maar miste vele grote kansen. Mané, onder andere winnaar van de Champions League met Liverpool, miste er zelf twee (15e en 75e). Ismaila Sarr, alleen voor een lege goal, miste eveneens onbegrijpelijk een kopbal (76e). Ondanks een rode kaart van Bura (64e) verkocht Guinee-Bissau zijn vel duur, totdat Mané de winnende treffer maakte.

In groep I zal het voor het tweede ticket wellicht gaan tussen Guinee-Bissau en Congo, dat maandag speelt tegen eSwatini (ex-Swaziland).

In groep E speelt Burundi weer mee dankzij een overwinning tegen Mauritanië (3-1) in Bujumbura. De Comoren wonnen van Kenia met 2-1 in groep G. Tsjaad speelde gelijk tegen Guinee (1-1) in groep A. Equatoriaal Guinée speelt zondagavond nog tegen Libië in groep J.