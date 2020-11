Axel Witsel en Thomas Meunier pakken geel tegen Engeland en missen belangrijke match tegen Denemarken

Axel Witsel en Thomas Meunier zijn geschorst voor het laatste Nations League-duel tegen Denemarken.

De middenvelder van Borussia Dortmund pakte zondagavond zijn tweede gele kaart in de Nations League tegen Engeland. Witsel kwam te hard in op Harry Kane en werd daarvoor bestraft met een karton door de Nederlandse scheidsrechter Harry Makkelie. In de tweede helft ging ook Meunier in de fout tegen de spits.

Witsel en Meunier zullen zo dus niet in actie kunnen komen in die belangrijke wedstrijd tegen de Scandinaviërs komende woensdag. Roberto Martinez zal dus opnieuw moeten puzzelen op het middenveld. Tegen Zwitserland speelde Leander Dendoncker nog op die positie, maar de speler van Wolverhampton is licht geblesseerd. Op rechts zou Timothy Castagne de beste vervanger zijn, maar ook hij is geblesseerd en niet bij de selectie. Martinez zal dus wellicht gaan schuiven op meerdere posities woensdag: Praet, Chadli, Foket en Verschaeren komen het meest in aanmerking om een basisplaats te veroveren.