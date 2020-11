Vernietigend rapport van Amnesty International: “Mensenrechten zijn geschonden in woon-zorgcentra tijdens eerste golf”

Het recht op gezondheidszorg, het recht op leven en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Al deze mensenrechten zijn tijdens de eerste coronagolf in de woon-zorgcentra geschonden, zegt Amnesty International in een rapport. “De meest kwetsbare groep had het minst garantie op een goede gezondheidszorg en dat is onaanvaardbaar. Net tijdens een crisis zou dat andersom moeten zijn,” dixit directeur Wies De Graeve.